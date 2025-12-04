Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
04.12.2025 13:08:20
Innovation statt Autobau: VW präsentiert Umbaupläne für Gläserne Manufaktur in Dresden
Der Umbruch in der deutschen Autoindustrie führt bei VW zu einschneidenden Veränderungen. In Dresden endet bald die Produktion, dank einer Kooperation mit der Technischen Universität gibt es aber Zukunftsperspektiven für den Standort.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
