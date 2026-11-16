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16.11.2026 06:31:29
Innovation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Innovation veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Innovation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 61,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,430 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovation in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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