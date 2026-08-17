Innovation vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovation hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 19,76 JPY gegenüber -70,290 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Innovation 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at