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17.08.2026 06:31:29
Innovation vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Innovation hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 19,76 JPY gegenüber -70,290 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 1,47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Innovation 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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