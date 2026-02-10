10.02.2026 06:31:29

Innovation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Innovation hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Innovation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 62,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,950 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

