Innovation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innovation hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -31,43 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Innovation ein EPS von 13,52 JPY in den Büchern gestanden.

Innovation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at