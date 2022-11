Innovationen sind der Schlüssel zum Erfolg: BMW Group zeichnet Lieferanten mit dem begehrten Supplier Innovation Award aus

+++ Innovatives Veranstaltungskonzept bei der Preisverleihung in der BMW Welt in München +++ BMW Group Supplier Innovation Award wird bereits zum sechsten Mal vergeben +++ Einkaufsvorstand Post: „Würdigen mit dieser Auszeichnung die Innovationskraft und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten – gerade auch in herausfordernden Zeiten“ +++