Innovativ Media Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Innovativ Media Group hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0,02 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,32 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at