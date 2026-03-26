26.03.2026 06:31:28

Innovativ Media Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Innovativ Media Group hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0,02 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,32 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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