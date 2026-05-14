Innovative Solutions and Support Aktie
WKN: 941003 / ISIN: US45769N1054
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14.05.2026 15:07:35
Innovative Aerosystems, Inc. Reveals Fall In Q2 Income
(RTTNews) - Innovative Aerosystems, Inc. (ISSC) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $3.43 million, or $0.19 per share. This compares with $5.33 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Innovative Aerosystems, Inc. reported adjusted earnings of $4.83 million or $0.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $22.36 million from $21.93 million last year.
Innovative Aerosystems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.43 Mln. vs. $5.33 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.30 last year. -Revenue: $22.36 Mln vs. $21.93 Mln last year.
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Nachrichten zu Innovative Solutions and Support IncShs
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13.05.26
|Ausblick: Innovative Solutions and Support legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.12.25
|Ausblick: Innovative Solutions and Support vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Innovative Solutions and Support IncShs
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