Innovative Designs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Innovative Designs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Innovative Designs mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Innovative Designs hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,77 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at