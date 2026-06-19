Innovative Designs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Innovative Designs äußerte sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Innovative Designs mit 0,010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at