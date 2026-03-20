|
20.03.2026 06:31:28
Innovative Designs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Innovative Designs präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovative Designs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Verlusten, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.