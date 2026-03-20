Innovative Designs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Innovative Designs präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovative Designs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at