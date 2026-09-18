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18.09.2026 06:31:29
Innovative Designs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Innovative Designs hat am 16.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Innovative Designs hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Innovative Designs einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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