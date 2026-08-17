Innovative Eyewear gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innovative Eyewear hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovative Eyewear -0,660 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovative Eyewear im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at