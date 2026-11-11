Innovative Eyewear mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Innovative Eyewear hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Innovative Eyewear vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,75 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at