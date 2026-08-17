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17.08.2026 06:31:29
Innovative Food gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Innovative Food lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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