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22.05.2026 06:31:29
Innovative Food stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Innovative Food hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Innovative Food hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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