Innovative Food verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Food präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovative Food in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,4 Millionen USD im Vergleich zu 17,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at