Innovative Industrial Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Innovative Industrial Properties hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Innovative Industrial Properties 69,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 71,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at