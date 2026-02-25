Innovative Industrial Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Industrial Properties hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovative Industrial Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 66,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 76,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,52 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Innovative Industrial Properties im vergangenen Geschäftsjahr 265,95 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Innovative Industrial Properties 308,52 Millionen USD umsetzen können.

