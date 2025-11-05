|
Innovative Industrial Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Innovative Industrial Properties hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 64,7 Millionen USD.
