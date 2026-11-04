Innovative Industrial Properties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Industrial Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 64,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at