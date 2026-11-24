Innovative International Acquisition A hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,66 Prozent auf 2,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at