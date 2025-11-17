|
Innovative International Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Innovative International Acquisition A lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -88,560 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Innovative International Acquisition A einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.
