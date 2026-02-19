Innovative International Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Innovative International Acquisition A hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -71,260 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,4 Millionen USD, gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at