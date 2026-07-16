Innovative International Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Innovative International Acquisition A lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,280 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -51,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,16 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,11 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at