Innovative legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innovative hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Innovative hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at