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03.04.2026 06:31:29
Innovative Payment Solutions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Innovative Payment Solutions hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Innovative Payment Solutions ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.
Innovative Payment Solutions vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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