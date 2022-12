Innovative Solutions and Support stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Innovative Solutions and Support hat am 15.12.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Innovative Solutions and Support 6,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Innovative Solutions and Support ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Innovative Solutions and Support im vergangenen Geschäftsjahr 27,74 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Innovative Solutions and Support 23,04 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 28,00 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at