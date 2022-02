Innovative Solutions and Support zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Solutions and Support hat am 10.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Innovative Solutions and Support 0,010 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Innovative Solutions and Support 6,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at