Innovative Tech Pack mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Innovative Tech Pack hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Innovative Tech Pack ein EPS von -1,470 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innovative Tech Pack in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 332,0 Millionen INR im Vergleich zu 335,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,830 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Innovative Tech Pack ein Gewinn pro Aktie von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Innovative Tech Pack 1,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,34 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at