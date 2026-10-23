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23.10.2026 14:34:40

Innovent's Arcotatug Tavatecan Meets Phase 3 Endpoints In Gastric Cancer

(RTTNews) - Innovent Biologics (IVBXF) announced that its Phase 3 G-HOPE-001 study of arcotatug tavatecan met both primary endpoints of overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) in previously treated, CLDN18.2-positive advanced gastric or gastroesophageal junction cancer.

Median OS was 10.2 months versus 6.9 months with physician's-choice treatment, while median PFS was 7.1 months versus 3.1 months. The data were presented at the 2026 ESMO Congress.

On October 21, Innovent's stock closed trading at $12.21, up 0.15%.

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