Innovex International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Innovex International hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovex International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 244,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 224,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at