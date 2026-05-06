Innovex International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Innovex International hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovex International 0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Innovex International im vergangenen Quartal 239,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Innovex International 240,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at