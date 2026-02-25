25.02.2026 06:31:29

Innovex International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Innovex International präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent auf 273,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 978,25 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 660,80 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

