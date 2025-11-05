Innovex International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Innovex International hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innovex International 1,99 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Innovex International im vergangenen Quartal 240,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Innovex International 151,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at