Innovision: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innovision hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,79 INR. Im Vorjahr hatte Innovision 15,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Innovision in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,81 Milliarden INR im Vergleich zu 8,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at