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13.08.2026 06:31:29
Innovision: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Innovision hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 6,21 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,29 Prozent auf 2,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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