Innovita Biological Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innovita Biological Technology A veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY gegenüber 0,220 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,05 Prozent auf 31,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at