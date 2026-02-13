Innovita Biological Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Innovita Biological Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Innovita Biological Technology A 91,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100,6 Millionen CNY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,81 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 422,03 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 31,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Innovita Biological Technology A 617,85 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,19 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 440,20 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at