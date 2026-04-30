|
30.04.2026 06:31:29
Innovita Biological Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Innovita Biological Technology A gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Innovita Biological Technology A 108,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 207,0 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!