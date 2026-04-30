Innovita Biological Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Innovita Biological Technology A gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Innovita Biological Technology A 108,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 207,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at