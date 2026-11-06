Innoviva: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Innoviva präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Innoviva ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,51 Prozent zurück. Hier wurden 109,6 Millionen USD gegenüber 111,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at