Innoviva: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Innoviva hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Innoviva in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101,5 Millionen USD im Vergleich zu 92,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at