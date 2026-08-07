Innoviva präsentierte Quartalsergebnisse

Innoviva hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,770 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Innoviva mit einem Umsatz von insgesamt 123,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at