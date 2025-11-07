Innoviva stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Innoviva hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 111,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at