Innoviva Aktie
WKN DE: A2AC9U / ISIN: US45781M1018
|
30.05.2026 00:35:31
Innoviva Stock Is Up Just 10% This Past Year. Here's Why a Fund Bought $2.5 Million More
Dauntless Investment Group disclosed in a May 14, 2026, SEC filing that it bought 116,863 shares of Innoviva (NASDAQ:INVA), an estimated $2.52 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated May 14, 2026, Dauntless Investment Group increased its holdings in Innoviva by 116,863 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $2.52 million, calculated using the average closing price for the quarter. The stake's quarter-end value rose by $2.74 million, reflecting both the additional shares acquired and changes in the stock price during the period.Innoviva develops respiratory pharmaceuticals through strategic partnerships and royalty agreements in the global healthcare market. The company operates at scale within the biotechnology sector, leveraging strategic partnerships to expand its portfolio of respiratory pharmaceuticals. Its business model is built on product commercialization and royalty streams from collaborative agreements. Innoviva’s focus on chronic respiratory diseases and its established alliances position it competitively in the global healthcare market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Innoviva
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Innoviva
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Innoviva
|18,20
|-2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.