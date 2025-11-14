Innoviz Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innoviz Technologies präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Innoviz Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 238,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at