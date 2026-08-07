Innoviz Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innoviz Technologies lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Innoviz Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,1 Millionen USD – ein Plus von 85,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Innoviz Technologies 9,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at