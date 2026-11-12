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12.11.2026 06:31:28
Innoviz Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Innoviz Technologies hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 12,1 Millionen USD, gegenüber 15,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,81 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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