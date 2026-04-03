Innovotech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Innovotech äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 1,1 Millionen CAD gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,53 Millionen CAD – ein Plus von 106,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Innovotech 2,19 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at