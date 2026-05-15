Innovotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Innovotech hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Innovotech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at